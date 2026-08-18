हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ 13-കാരിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ
Published: Aug 18, 2026, 06:20 PM
|
Updated: Aug 18, 2026, 06:20 PM
join
share
കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ 13-കാരിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ.
Recommended Videos
00:59
RRT സംഘത്തിന് നേരെ കാട്ടാന ആക്രമണം.
01:28
സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭയക്കുന്നുവോ ?
01:30
തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നും നാളെയും മഴ
02:35
ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് വമ്പൻ ലോട്ടറി
03:25
കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ 13-കാരിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ
02:41
ആഞ്ഞടിച്ച് ‘സൂപ്പർ എൽനിനോ’
02:29
സൈനിക ശക്തി വർധിപ്പിച്ച് ഇറാൻ പുതിയ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ?
02:27
മാസപ്പടി കേസിൽ നിർണായക നീക്കവുമായി ഇഡി
02:24
എണ്ണ കയറ്റുമതിക്ക് സൗദിയുടെ പുതിയ വഴി
02:29
കേരളത്തിലെ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് വേഗം കൂടുമോ
03:57
ഭൂമി കത്തും...പ്രവചനങ്ങൾ ശരിവച്ച് ‘സൂപ്പർ എൽനിനോ’
02:28
ഉത്സവബത്ത പൊളിച്ചു...തൊഴിലുറപ്പുകാർക്ക് കൂടുതൽ പണം
Trending
News
Photos
Videos
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ കുതിപ്പുമായി സീ മീഡിയ; വരുമാനത്തിൽ 20% വർധനവ്, ഡിജിറ്റൽ തന്ത്രങ്ങളുമായി സി.ഇ.ഓ രക്തിം ദാസ്
2
Jana Nayagan Ott: 'ജന നായകൻ' ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിജയ് ചിത്രം എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം?
3
Pension Distribution: സംസ്ഥാനത്ത് പെൻഷൻ വിതരണം നാളെ മുതൽ: തുക അനുവദിച്ച് സർക്കാർ
4
KM Basheer Case: കെ.എം. ബഷീർ കേസ്: വിചാരണ നീട്ടി ഹൈക്കോടതി, നീട്ടിയത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കുന്നത് വരെ
5
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; വിവിധ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്