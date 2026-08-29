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ആകാശക്കൊളള...പറക്കാൻ ലോൺ
Written By
Akshaya PM
Published: Aug 29, 2026, 05:20 PM
|
Updated: Aug 29, 2026, 05:20 PM
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ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്ര നിരക്ക് മൂന്നിരട്ടിയിലേറെ വർധിപ്പിച്ച് വിമാന കമ്പനികളുടെ ആകാശക്കൊളള
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