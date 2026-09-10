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ഓ മൈ ഗോഡ്!!! പഴയ ഐഫോൺ മോഡലുകള്ക്ക് വില കൂട്ടി
Published: Sep 10, 2026, 06:20 PM
|
Updated: Sep 10, 2026, 06:20 PM
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പുതിയ മോഡലുകളുടെ വരവോടെ പഴയ ജനറേഷൻ ഫോണുകളുടെ വിലകൾ കമ്പനി പുനക്രമീകരിച്ചു
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