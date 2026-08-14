/സിമന്റിനും കരിങ്കല്ലിനും പൊളളുന്ന വില...മലയാളികൾ പൊറുതിമുട്ടും

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Written ByAkshaya PM
Published: Aug 14, 2026, 03:40 PM|Updated: Aug 14, 2026, 03:40 PM
പാറ, മെറ്റൽ, എം സാൻഡ്, പാറപ്പൊടി എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റവും ക്ഷാമവും

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