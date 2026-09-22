/ മഴക്കാലം വരുന്നു...തുലാത്തിൽ ന്യൂനമർദ്ദവും

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Written ByAkshaya PM
Published: Sep 22, 2026, 06:15 PM|Updated: Sep 22, 2026, 06:15 PM
തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ മഴക്കാലം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

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