/LPGക്കാർ സമയം മുതലാക്കിക്കോ...ഇ-കെവൈസി ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം

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Written ByAkshaya PM
Published: Aug 18, 2026, 04:20 PM|Updated: Aug 18, 2026, 04:20 PM
ഗാർഹിക പാചകവാതക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത എൽപിജി ഇ-കെവൈസി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടി

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