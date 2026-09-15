/പഴയത് കളയണ്ട...പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് തീ വില

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Written ByAkshaya PM
Published: Sep 15, 2026, 06:30 PM|Updated: Sep 15, 2026, 06:30 PM
വസ്ത്രവിപണിയെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു ഇനി പഴയത് ഉപയോഗിക്കാം

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