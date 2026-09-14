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മഴ ചതിച്ചു...ചൂട് കൂടി... കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി കേരളം
Written By
Akshaya PM
Published: Sep 14, 2026, 05:05 PM
|
Updated: Sep 14, 2026, 05:05 PM
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കേരളത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് ഗണ്യമായി വർധിക്കുമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി
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