/മഴ ചതിച്ചു...ചൂട് കൂടി... കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി കേരളം

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Written ByAkshaya PM
Published: Sep 14, 2026, 05:05 PM|Updated: Sep 14, 2026, 05:05 PM
കേരളത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് ഗണ്യമായി വർധിക്കുമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

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