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വീണ്ടും വരുന്നു... അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം
Written By
Akshaya PM
Published: Sep 26, 2026, 05:35 PM
|
Updated: Sep 26, 2026, 05:35 PM
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കേരളത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം ഏറ്റവും അവസാനമായ് ദൃശ്യമായത് സെപ്റ്റംബർ 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ്
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