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Written ByAkshaya PM
Published: Aug 11, 2026, 05:15 PM|Updated: Aug 11, 2026, 05:15 PM
കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രിയദര്‍ശിനി പലിശരഹിത വായ്പ പദ്ധതി വലിയ തരത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്

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