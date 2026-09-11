/നാഷണൽ ക്രഷ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല.... വിരമിക്കൽ കാരണം ഇതോ ?

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Written ByAkshaya PM
Published: Sep 11, 2026, 05:20 PM|Updated: Sep 11, 2026, 05:20 PM
മേജർ ഋഷഭ് സിംഗ് സാംബ്യാൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെയാണ് വിരമിച്ചത് കാരണം വിവാഹമോ ?

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