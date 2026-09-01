/ആഭ്യന്തര കാർഗോയിൽ വളർച്ച, നേട്ടം തുടർന്ന് തിരു. വിമാനത്താവളം

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Published: Sep 01, 2026, 06:40 PM|Updated: Sep 01, 2026, 06:40 PM
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ആഭ്യന്തര കാർഗോയിൽ 41 ശതമാനത്തിൻ്റെ വളർച്ച

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