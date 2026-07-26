/Thiruvonam Bumper: ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ല.. ഞെട്ടിച്ച് തിരുവോണം ബമ്പർ വിൽപന..!!

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Written ByKarthika V
Published: Jul 26, 2026, 06:55 PM|Updated: Jul 26, 2026, 11:12 PM

30 കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമുള്ള ഓണം ബംബർ വിൽപ്പന ഇത്തവണ പുതിയ റെക്കോഡ് നേടാനാണ് സാധ്യത 

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