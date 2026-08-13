/തുടക്കം തൂക്കി വിസ്മയ; ബോക്സ് ഓഫീസ് കത്തിച്ച് തേരോട്ടം

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Published: Aug 13, 2026, 04:15 PM|Updated: Aug 13, 2026, 04:15 PM
വിസ്‌മയ മോഹൻലാൽ ആദ്യമായി അഭിനയിച്ച ‘തുടക്കം’ എന്ന ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ ഗംഭീര വിജയം നേടി മുന്നേറുകയാണ്

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