हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
‘തുടക്കം’ തകർത്തു...വിസ്മയ 100 കോടി ഉറപ്പിച്ചു
Written By
Akshaya PM
Published: Aug 07, 2026, 05:00 PM
|
Updated: Aug 07, 2026, 05:00 PM
join
share
വിസ്മയ മോഹൻലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം ‘തുടക്കം’ തിയറ്ററുകളിലെത്തി ചിത്രം 100 കോടി തൂക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്
Recommended Videos
01:50
Onam Allowance : ഓണത്തിന് കോളടിച്ചു..!! ഉത്സവബത്ത വിതരണം ഉടൻ..
01:02
INDIANRAIN: കനത്ത മഴ , മണ്ണിടിച്ചില്
02:25
ഫ്രാൻസിന്റെ വമ്പൻ ഓഫർ! ഇന്ത്യയ്ക്കായി 114 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ
02:48
NRI New Gold Customs Rules: പ്രവാസികൾ പണി വാങ്ങല്ലേ....സ്വർണം കൊണ്ടുവരാൻ പുതിയ കസ്റ്റംസ് നിയമങ്ങൾ
01:15
NEET UG Exam Reform 2026: ഇനി ഒഎംആർ ഷീറ്റില്ല? നീറ്റിൽ നിർണായക തീരുമാനം
02:39
PM Kisan Sampada Yojana: ജാഗ്രതൈ; പിഎം കിസാന് പദ്ധതിയില് നിന്ന് പുറത്തായോ?
00:53
RBI: ഭവന വായ്പ ഉള്പ്പെടെയുള്ള വായ്പകളുടെ പലിശനിരക്കില് മാറ്റമില്ല
03:49
CM VD Satheesan: വിരുന്നിൽ വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ
01:58
UAE Dirham vs Indian Rupee: പ്രവാസികൾക്ക് കോളടിച്ചു! നാട്ടിലേക്ക് പണമയക്കാൻ തിക്കുംതിരക്കും..
02:01
Minimum Balance Fine: മിനിമം ബാലൻസ് പിഴ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്..
02:59
Onam Bumper 2026: ഓണം ബമ്പര് നറുക്കെടുക്കാന് ഇനി അധികനാളുകള് ബാക്കിയില്ല
02:53
Debit Card Maintenance Charge: എടിഎം കാർഡിൽ മുട്ടൻപണി! സർവ്വീസ് ചാർജ് 90% കൂട്ടി..
Trending
News
Photos
Videos
Ramayana Masam 2026: രാമായണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ അറിയാം...
2
Kerala Rain: കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിച്ചിൽ, കനത്ത മഴ തുടരുന്നു; ആശങ്ക
3
KCL Third Season: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ മൂന്നാം സീസൺ ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ; അഭിഷേക് മോഹൻ ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ
4
Vadakara Drug Case: നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്; ഇടപാടിന് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
5
National Handloom Day: യുവാക്കളോട് 'Get Ready With Me' ആഹ്വാനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി