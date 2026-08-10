हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
ട്രോളിങ് കഴിഞ്ഞു മത്തിയും അയിലയും കിട്ടാനില്ല
Published: Aug 10, 2026, 05:55 PM
|
Updated: Aug 10, 2026, 05:55 PM
join
share
വൻതോതിൽ മീനുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്നും വില കുറയുമെന്നുമായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ
Recommended Videos
00:48
ട്രോളിങ് കഴിഞ്ഞു മത്തിയും അയിലയും കിട്ടാനില്ല
02:52
200,500 അല്ല ...10,20,50 ഉം...കള്ളനോട്ടുകൾ വ്യാപകം
00:59
പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി മാപ്സ്
00:54
സിയാലിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 500 കോടിയുടെ ലാഭം
02:03
അധികമായി നൽകുന്ന അരിക്ക് കിലോയ്ക്ക് 26 രൂപ നിരക്കിൽ ഈടാക്കും
02:41
ആഭരണപ്രേമികളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു
02:04
ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്തയിൽ വർദ്ധനവിന് സാധ്യത
01:33
മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണോ പ്ലാൻ..?? നടക്കില്ല..!!
00:58
യുദ്ധം അവസാനിക്കുമോ
01:51
കോഴിവില പറ പറക്കുന്നു..
01:22
ന്യൂനമർദ്ദം.. ചക്രവാതച്ചുഴി.. തീരാപേമാരി..!!
02:33
13ന് സംസ്ഥാന വ്യാപക ബന്ദ്? ജനജീവിതം സ്തംഭിക്കും..
Trending
News
Photos
Videos
TG Mohandas Bail: വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കെതിരായ അധിക്ഷേപം; ടി.ജി. മോഹൻദാസിന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം
2
AR Rahman Son Accident: എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ മകൻ എ.ആർ. അമീന് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്ക്; ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം
3
Malappuram Shocker: വാക്കുതർക്കം: ചോറുവിളമ്പുന്ന തവികൊണ്ട് അച്ഛനെ തലയ്ക്കടിച്ചുകൊന്ന് മകൻ
4
Sexual Assault Case: തെളിവെടുപ്പിനിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമം; ഗുജറാത്തിൽ പീഡനക്കേസ് പ്രതിക്ക് വെടിയേറ്റു, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും പരിക്ക്
5
Shakeel Noorani Arrested: സിനിമാ ചർച്ചയ്ക്കായി വിളിച്ചുവരുത്തി ലഹരി നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; സംവിധാനയകൻ അറസ്റ്റിൽ