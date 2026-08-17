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തൃഷ അണിഞ്ഞത് അമ്മയുടെ പഴയ സാരി
Written By
Akshaya PM
Published: Aug 17, 2026, 05:30 PM
|
Updated: Aug 17, 2026, 05:30 PM
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തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് അധികാരമേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ വൈറലായി നടി തൃഷ
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