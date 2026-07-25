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Trivandrum Airport Revamp: വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളുമായി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 25, 2026, 02:30 PM
|
Updated: Jul 25, 2026, 02:30 PM
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യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വർധന കണക്കിലെടുത്ത് വിമാനത്താവളം മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറുമെന്നാണ് വിവരം
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