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രാജ്യത്തെ ടോപ് മെട്രോ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത്
Published: Sep 02, 2026, 04:00 PM
|
Updated: Sep 02, 2026, 04:00 PM
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8,000 കോടിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും അത്യാധുനിക മെട്രോ.
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