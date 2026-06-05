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Hijri New Year Holiday: യുഎഇയിലും ഒമാനിലും കൂട്ട അവധി
Hijri New Year Holiday: യുഎഇയിലും ഒമാനിലും കൂട്ട അവധി
Written By
Vishnupriya S
Published: Jun 05, 2026, 07:50 PM IST
|
Updated: Jun 05, 2026, 08:27 PM IST
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യുഎഇയിലും ഒമാനിലും കൂട്ട അവധി
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