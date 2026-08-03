/UAE Dirham vs Indian Rupee: പ്രവാസികൾക്ക് കോളടിച്ചു! നാട്ടിലേക്ക് പണമയക്കാൻ തിക്കുംതിരക്കും..

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Written ByKarthika V
Published: Aug 03, 2026, 11:50 PM|Updated: Aug 04, 2026, 12:02 AM

 ദിർഹം റെക്കോർഡ് മൂല്യം തൊട്ടതോടെ നാട്ടിലേക്ക് പണമയക്കാൻ തിരക്ക് കൂട്ടി പ്രവാസികള്‍

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