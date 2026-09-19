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  • /യുഎഇയിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ചില സർവീസുകൾക്ക് തടസ്സം

Published: Sep 19, 2026, 04:40 PM|Updated: Sep 19, 2026, 04:40 PM
എയർ അറേബ്യ, ഫ്ലൈദുബായ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികൾ ബഹ്റൈൻ, സൗദി അറേബ്യ, കുവൈത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുള്ളത്

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