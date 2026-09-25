/ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തില്ല, മുഴുവനും റദ്ദാക്കി

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Published: Sep 25, 2026, 12:00 PM|Updated: Sep 25, 2026, 12:00 PM
യുഎഇയില്‍ നിന്ന് ഇറാനിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ഇറാനി എയര്‍ലൈനുകളുടെ സര്‍വീസുകള്‍ യുഎഇ പൂർണമായി വിലക്കി .

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