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കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം പൊടിക്കാറ്റും; ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രത
Published: Aug 08, 2026, 05:15 PM
|
Updated: Aug 08, 2026, 05:15 PM
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യുഎഇയുടെ തെക്ക്, കിഴക്കൻ മേഖലകളിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു
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