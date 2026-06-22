/UK PM Keir Starmer Resignation: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് കിയർ

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Written ByKarthika V
Published: Jun 22, 2026, 11:15 PM|Updated: Jun 22, 2026, 11:41 PM

ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് കിയർ

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