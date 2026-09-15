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സാധാരണക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടി; ഇനി UPI ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജ്
സാധാരണക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടി; ഇനി UPI ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജ്
Published: Sep 15, 2026, 01:50 PM IST
|
Updated: Sep 15, 2026, 01:50 PM IST
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2,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾക്കും റുപേയ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴിയുള്ള ഇടപാടുകൾക്കും മാത്രമേ ഇനി സൗജന്യമായിരിക്കൂ
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