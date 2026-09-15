Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /സാധാരണക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടി; ഇനി UPI ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജ്

സാധാരണക്കാർക്ക് ഇരുട്ടടി; ഇനി UPI ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജ്

Published: Sep 15, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:50 PM IST
2,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള യു.പി.ഐ ഇടപാടുകൾക്കും റുപേയ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴിയുള്ള ഇടപാടുകൾക്കും മാത്രമേ ഇനി സൗജന്യമായിരിക്കൂ

Recommended Videos

ആലുവയിൽ യുവാവ് നേരിട്ടത് അതിക്രൂര മർദ്ദനം
02:22
കേരളത്തിലെ ടി വി കെ പിടിക്കാൻ വിജയ് ഫാൻസ്‌
03:00
മോർഫിങ് കേസ് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടവരും പ്രതികളാകും
03:03
സർക്കാർ ഖജനാവ് ഫുൾ..ബമ്പർ വിൽപ്പന പൊടിപൊടിക്കുന്നു
02:54
വൈറൽ പനി പിടിച്ച് കേരളം.... കൊവിഡിനെക്കാൾ ഭയക്കണം
02:41
മഴ ചതിച്ചു...ചൂട് കൂടി... കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി കേരളം
02:42
സിലിണ്ടർ ഏതാണ്....പണം തരുന്നതോ പണി തരുന്നതോ?
02:45
ഉയർന്ന തിരമാല ആഞ്ഞടിക്കും
02:14
ഇന്ധനത്തിലും ഭക്ഷണത്തിനും ചെലവ് കൂടുന്നു
01:23
നാല് വർഷ ബിരുദം : കോളേജ് മാറ്റം വേണോ ? ശ്രദ്ധിക്കൂ..
01:46
മഴ തിമിർത്ത് പെയ്യും.. 4 ജില്ലകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ്..!!
02:29
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ
02:44

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Belagavi Fridge Explosion: കർണാടകയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 4 പേർ വെന്തുമരിച്ചു; 2 പേർക്ക് പരിക്ക്
2
3
4
5