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UPI ഇടപാടുകൾക്ക് പരിധിയോ? സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വസിക്കാം..
Published: Sep 21, 2026, 01:55 PM
|
Updated: Sep 21, 2026, 01:55 PM
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2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ആകെ തുകയുടെ 0.4 ശതമാനവും ചാർജ് ഈടാക്കുമ്പോൾ ചെറുകിട പേയ്മെന്റുകൾക്ക് ചാർജുകൾ ഉണ്ടാകില്ല
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