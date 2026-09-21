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  • /UPI ഇടപാടുകൾക്ക് പരിധിയോ? സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വസിക്കാം..

Published: Sep 21, 2026, 01:55 PM|Updated: Sep 21, 2026, 01:55 PM
2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് ആകെ തുകയുടെ 0.4 ശതമാനവും ചാർജ് ഈടാക്കുമ്പോൾ ചെറുകിട പേയ്‌മെന്റുകൾക്ക് ചാർജുകൾ ഉണ്ടാകില്ല

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