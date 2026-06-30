/VD Satheesan: സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല തകരില്ല ; സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

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Written ByKarthika V
Published: Jul 02, 2026, 12:55 AM|Updated: Jul 02, 2026, 12:55 AM
സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല തകരില്ല ; സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

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