/നേപ്പാൾ മിന്നൽ പ്രളയം ; മലയാളികൾക്ക് സഹായം

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Published: Aug 27, 2026, 05:00 PM|Updated: Aug 27, 2026, 05:00 PM
നോർക്ക ഗ്ലോബൽ കോണ്ടാക്ട് സെൻ്ററിൻ്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 18004253939 അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തു നിന്നും മിസ്ഡ് കോൾ നൽകാനായി 8802012345 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം

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