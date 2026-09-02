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കാന്തപുരത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ; നിലപാടിനോട് യോജിപ്പില്ല
Published: Sep 02, 2026, 04:55 PM
|
Updated: Sep 02, 2026, 04:55 PM
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പുരോഗമന കേരളത്തിന് യോജിച്ച നിലപാടല്ല കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെന്ന് വി ഡി സതീശൻ
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