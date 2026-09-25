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1800 കോടി കിട്ടുമോ? പണമില്ലാതെ സർക്കാർ
Published: Sep 25, 2026, 01:10 PM
|
Updated: Sep 25, 2026, 01:10 PM
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സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി: 1800 കോടി രൂപ വായ്പയെടുക്കാനാണ് തീരുമാനം
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