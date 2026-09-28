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അടുക്കള ബജറ്റ് കത്തുന്നു; പച്ചക്കറികൾക്ക് തീവില
Published: Sep 28, 2026, 02:50 PM
|
Updated: Sep 28, 2026, 02:50 PM
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ഉത്സവകാലമല്ലാതിരുന്നിട്ടും പ്രധാന പച്ചക്കറികൾക്കെല്ലാം ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി വില വർദ്ധിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണ്
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