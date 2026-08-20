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2029ൽ വിജയ് പ്രധാനമന്ത്രി! നീക്കങ്ങളിൽ ഞെട്ടി എതിരാളികൾ

Published: Aug 20, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:25 PM IST
2029-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയ്‌യെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ടിവികെ നേതാക്കൾ

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