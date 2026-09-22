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ടാസ്‌മാക് ജീവനക്കാർക്ക് യൂണിഫോം, 6,000 രൂപ അലവൻസ്

Published: Sep 22, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:50 PM IST
തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ടാസ്‌മാക് മദ്യവിൽപ്പനശാലകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുകയാണ്

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