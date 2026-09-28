हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
പഠനത്തിനൊപ്പം തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും; കോളേജുകൾ മാറുന്നു
പഠനത്തിനൊപ്പം തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും; കോളേജുകൾ മാറുന്നു
Published: Sep 28, 2026, 03:05 PM IST
|
Updated: Sep 28, 2026, 03:05 PM IST
join
share
തമിഴ്നാട്ടിലെ സർക്കാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് വിദ്യാർഥികളുടെ തൊഴിൽശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിജയ് സർക്കാരിന്റെ വമ്പൻ പദ്ധതി
Recommended Videos
02:02
കേരളത്തിൽ ഇനി പവർകട്ട് ഉണ്ടാകില്ല..
01:35
ഫോൺപേയിൽ നിയമനം.. കേരളത്തിലും അവസരം
02:24
കേരളത്തിൽ റെഡ് അലർട്ട്..!! ജാഗ്രത..
01:47
കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; മാഗി ന്യൂഡിൽസിൽ പുഴു
02:37
പഠനത്തിനൊപ്പം തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും; കോളേജുകൾ മാറുന്നു
02:21
പകർച്ചപ്പനി രൂക്ഷം; പതിനായിരം കടന്ന് രോഗബാധിതർ
02:50
കനത്ത മഴയും ഇടിമിന്നലും; പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ്
02:56
പോക്കറ്റ് കാലി; AC, TV..എല്ലാത്തിനും വില കൂടുന്നു
02:51
അടുക്കള ബജറ്റ് കത്തുന്നു; പച്ചക്കറികൾക്ക് തീവില
02:20
മഴ വരുന്നുണ്ടവറാച്ചാ..കാലവർഷം പിൻവാങ്ങുന്നു, തുലാമഴ തകർക്കും
00:44
ബെംഗളൂരുവിലെ ഹെബ്ബാളിലാണ് സംഭവം
00:55
ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് ഒടിടിയിലെത്തും
Trending
News
Photos
Videos
Bathery Police Station: തൊണ്ടിമുതൽ മോഷണക്കേസ്; ഹാൻസ് ചാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി
2
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻറെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം; ജന്തർ മന്തറിൽ സംഘർഷം
3
Sexual Assault Case: കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിൽ ഫിസിയോ തെറാപ്പിക്കിടെ യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അറസ്റ്റിൽ
4
Sexual Assault: ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ പിടിയിൽ
5
Kerala Weather Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 5 ജില്ലകളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്!