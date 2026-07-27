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Trisha: നടി തൃഷയെ അധിക്ഷേപിച്ച് എഐഎഡിഎംകെ നേതാവ്
Written By
Ajitha Kumari
Published: Jul 27, 2026, 11:00 PM
|
Updated: Jul 27, 2026, 11:00 PM
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നടി തൃഷയെ അധിക്ഷേപിച്ച് എഐഎഡിഎംകെ നേതാവ് , ജനനായകൻ റിലീസ് ദിവസം അപ്രഖ്യാപിത അവധി നൽകിയതിലും വിമർശനം
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