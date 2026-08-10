/വിജയ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി

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Published: Aug 10, 2026, 02:15 PM|Updated: Aug 10, 2026, 02:15 PM
തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കാൻ ടിവികെ സർക്കാർ

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