/നടൻ വിക്രമിന് വനംവകുപ്പ് നോട്ടീസ്

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Published: Aug 14, 2026, 02:05 PM|Updated: Aug 14, 2026, 02:05 PM
നടൻ വിക്രമിന് നോട്ടിസ് അയച്ച് തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് . ‘ലാർ ഗിബ്ബൺ’ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങിനോടൊപ്പമുള്ള‍ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി

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