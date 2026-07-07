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Wayanad Landslide: കുത്തിയൊലിച്ച് വരുന്ന വെള്ളവും മണ്ണും; വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ ഭീകരത വെളിവാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ
Written By
Roniya Baby
Published: Jul 07, 2026, 04:05 PM
|
Updated: Jul 07, 2026, 04:05 PM
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Wayanad Landslide: കുത്തിയൊലിച്ച് വരുന്ന വെള്ളവും മണ്ണും; വയനാട് മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ ഭീകരത വെളിവാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ
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