हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ ഒന്നിച്ചുവരാത്ത ആദ്യത്തെ തിരുവോണം
Published: Aug 12, 2026, 12:40 PM
|
Updated: Aug 12, 2026, 12:40 PM
join
share
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ ഒന്നിച്ചുവരാത്ത ആദ്യത്തെ തിരുവോണം
Recommended Videos
02:33
വീണ്ടും കപ്പലുകൾ ആക്രമിച്ച് US; ഹോർമുസ് തുറക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ
02:05
പ്രവാസികൾക്ക് ലോട്ടറി; വിമാന ടിക്കറ്റ് തീയതി സൗജന്യമായി മാറ്റാം
03:34
സിനിമാ പണം മുഴുവൻ കൃഷിയിലിറക്കും...!
05:52
ഒരു അധ്യാപകനും ഡിവിഷൻ ഫാൾ മൂലം ജോലി നഷ്ടമാകില്ല
03:33
മഴ.. മഴ.. മഴ.. ചക്രവാതച്ചുഴി ന്യൂനമർദ്ദമാകും!
07:04
പുല്ലും വേണ്ട, മണ്ണും വേണ്ട, പുതിയ സമരകഥ
02:07
പണം കിട്ടാൻ പാട്പെടും...യൂട്യൂബിന്റെ എട്ടിന്റെ പണി
01:57
പണം കിട്ടാൻ പാട്പെടും...യൂട്യൂബിന്റെ എട്ടിന്റെ പണി
02:42
2026 ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ രണ്ടാമത്തെ വർഷം
02:22
തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലാക്രമണത്തിനും തീരശോഷണത്തിനും സാധ്യത
03:03
'പ്രിയദര്ശിനി' വായ്പ വേണോ...ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
02:22
തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലാക്രമണത്തിനും തീരശോഷണത്തിനും സാധ്യത
Trending
News
Photos
Videos
Cristiano Ronaldo: പത്തുവര്ഷത്തെ പ്രണയം ഒടുവിൽ വിവാഹിതനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോ
2
Chaliyar Boat Accident: ചാലിയാറിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് യുവാവിനെ കാണാതായി, 2 പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു
3
Karkadaka Vavubali 2026: ഇന്ന് കർക്കടക വാവുബലി; ബലിതർപ്പണത്തിന് വൻ തിരക്ക്
4
Karkadaka Vavu 2026: ബലിതർപ്പണത്തിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്തെല്ലാം?
5
Colombia Earthquake: കൊളംബിയയെ പിടിച്ചുകുലുക്കി ഭൂചലനം; മരണം 224 ആയി, 2700ഓളം പേരെ കാണാതായി