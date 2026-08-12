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Published: Aug 12, 2026, 12:40 PM|Updated: Aug 12, 2026, 12:40 PM
കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ രണ്ടുമാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ ഒന്നിച്ചുവരാത്ത ആദ്യത്തെ തിരുവോണം

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