Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഇനി റേഷൻ കട വഴി!

Published: Sep 18, 2026, 03:05 PM|Updated: Sep 18, 2026, 03:05 PM
അക്കൗണ്ട് വഴി പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവർക്ക് തുക റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പിൻവലിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് സൂചന

Recommended Videos

പെൻഷൻ തുക റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പിൻവലിക്കാൻ സംവിധാനം
01:56
സ്വർണവില കൂടി
00:52
ഇറാനെതിരെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ്
01:10
സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രത്യേക നിർദേശങ്ങൾ നൽകി സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ
01:40
സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനായി അന്നപൂർണ യോജന പദ്ധതി
01:22
ഇരുട്ടടി..!! വിമാന സർവീസ് നിരക്കിൽ വർധന
01:31
ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു.. മാളം വിട്ടിറങ്ങി പാമ്പുകൾ.. ജാഗ്രത വേണം
01:25
ചൂട് കനക്കും.. ഉയർന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ്.. ജാഗ്രത..
02:11
ആശ്വസിക്കാം.. ഇനി പവർ കട്ടില്ല..??
01:43
The Southwest Monsoon has started to withdraw from the country
02:17
തിമിര്‍ത്ത് കാലവര്‍ഷം...ചക്രവാതച്ചുഴി ആഞ്ഞടിക്കും
02:25
സന്തോഷ വാർത്ത.. 10 കോടി ലാഭവിഹിതം.. നേട്ടം തുടർന്ന് ബെവ്കോ
01:36

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Delhi Crime News: ഡൽഹിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു, പറമ്പിൽ തള്ളി; നാല് പേർ പിടിയിൽ
2
3
4
5