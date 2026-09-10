/ഇനി മുതൽ വാട്സ് ആപ്പ് ലഭിക്കില്ല

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Published: Sep 10, 2026, 12:25 PM|Updated: Sep 10, 2026, 12:25 PM
ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 5.0, ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 5.1 ലോലിപോപ്പ് പതിപ്പുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണുകളിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഇനി പ്രവർത്തിക്കില്ല

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