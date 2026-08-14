हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
മഴയും ചുഴലിക്കാറ്റും നേരത്തെ അറിയാം; വിൻഡ് പ്രൊഫൈലറുമായി IMD
Published: Aug 14, 2026, 10:05 AM
|
Updated: Aug 14, 2026, 10:05 AM
join
share
കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണവും മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ വിൻഡ് പ്രൊഫൈലർ സംവിധാനവുമായി IMD
Recommended Videos
01:45
EPS മിനിമം പെൻഷൻ 7500 രൂപയാക്കുമോ? കേന്ദ്ര നിലപാടെന്ത്?
02:30
മഴയും ചുഴലിക്കാറ്റും നേരത്തെ അറിയാം; വിൻഡ് പ്രൊഫൈലറുമായി IMD
02:16
സ്വർണ വിപണിക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൂട്ട്...Gold Sold Tag എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
02:11
ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുക സങ്കൽപ്പിക്കാനാകാത്ത മാറ്റങ്ങൾ
02:10
ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ
02:20
കൊടുംചതി ... ഓണം ക്ലാഷിന് ദുല്ഖര് ഇല്ല... 'I AM GAME' റിലീസ് മാറ്റി
01:57
ഊർപ്പടക്കം പെട്ടു! മരണവെപ്രാളത്തിൽ നിലവിളിച്ച് US സൈനികർ
03:38
സ്വർണ വിപണിക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൂട്ട്...Gold Sold Tag എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
02:17
ഓണകിറ്റ് മഞ്ഞകാർഡിന് മാത്രം! 20 കിലോ അധിക അരി..
03:01
ഓണം കുശാൽ! പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക തീർത്ത് രണ്ട് ഗഡുക്കൾ..
01:42
പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി ഇനിയില്ല! ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ മാറ്റം?
01:52
കാലവർഷം ചതിച്ചു! പരക്കെ കനത്ത മഴ.. അതീവ ജാഗ്രത..
Trending
News
Photos
Videos
Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ; 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
2
Aleena Suicide Case: സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ
3
Air India: എല്ലാ പൈലറ്റുമാർക്കും ലഹരിപരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി; നടപടി കടുപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി എയർ ഇന്ത്യ
4
Abhimanyu Murder Case: അഭിമന്യു കൊലക്കേസിലെ 16 പ്രതികളും കോടതിയിൽ ഹാജരായി; കുറ്റം നിഷേധിച്ച് പ്രതികൾ
5
Akhil NRD: ആരാണ് അഖിൽ എൻആർഡി? ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ മറുപടി