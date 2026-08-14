/മഴയും ചുഴലിക്കാറ്റും നേരത്തെ അറിയാം; വിൻഡ് പ്രൊഫൈലറുമായി IMD

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Published: Aug 14, 2026, 10:05 AM|Updated: Aug 14, 2026, 10:05 AM
കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണവും മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ വിൻഡ് പ്രൊഫൈലർ സംവിധാനവുമായി IMD

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