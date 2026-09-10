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യുഎഇയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താനൊരുങ്ങി വിസ് എയർ
Published: Sep 10, 2026, 12:10 PM
|
Updated: Sep 10, 2026, 12:10 PM
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ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ ദുബായിലേക്കും അബുദാബിയിലേക്കും സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് 'വിസ് എയർ'
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