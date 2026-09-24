हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
Business
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
City
App
logout
Live TV
India
World
Kerala
Video
NRI
Sports
Entertainment
Lifestyle
Technology
Astro
Crime
Home
/
Videos
/
‘യുദ്ധ് അഭ്യാസ് 2026’; കൈകോർത്ത് ഇന്ത്യയും യുഎസും
Published: Sep 24, 2026, 10:20 AM
|
Updated: Sep 24, 2026, 10:20 AM
join
share
ഇന്ത്യയും യുഎസും തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസമായ ‘യുദ്ധ് അഭ്യാസ് 2026’പുരോഗമിക്കുകയാണ്
Recommended Videos
01:43
എല്ലാ പൊലീസുകാർക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നിർബന്ധിത അവധി നൽകാൻ നിർദേശം
02:37
ശ്യാം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലഞ്ച് ഒന്നിച്ചാകാമെന്ന് പറഞ്ഞു.. കോൾ എത്തിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായി
00:46
IDSFFK യിൽ വിൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾക്ക് ഓസ്കാറിൽ ഡയറക്ട് എൻട്രിയുണ്ട്...
02:40
'അനിമേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ കപ്പലണ്ടി മിഠായിയും നാരങ്ങവെള്ളവും കഴിച്ചാണ് പടത്തിന് കയറുന്നത്'
04:08
'പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ ചാട്ടം എളുപ്പമായിരുന്നില്ല'...
02:18
SSLC വിജയശതമാനം കൂട്ടാൻ വാരിക്കോരി മാർക്ക്
01:53
സംവിധായകൻ്റെ സ്പർശനം..! വിവാദം അനാവശ്യമെന്ന് നടി പാർവതി
02:03
ഞായറാഴ്ച ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കും
02:18
വിമാന സര്വീസുകൾ റദ്ദാക്കി
01:47
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുമെന്ന് പ്രവചനം
01:44
ചൂര മീനിൽ വിരകളോ..!! കഴിക്കാൻ പാടില്ലേ?
02:32
തുലാവർഷം ചതിക്കുമോ? ഡാമുകളിൽ ജലനിരപ്പ് താഴോട്ട്
Trending
News
Photos
Videos
10-ാം വാർഷിക നിറവിൽ WION: 'WION World Conferences, WION Luxe' പ്രഖ്യാപിച്ച് സീ മീഡിയ സിഇഒ രക്തിം ദാസ്
2
Kerala Whether Updates: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴ; 5 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
3
Pinarayi Vijayan: പിണറായി വിജയനെതിരെ അന്വേഷണം; എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചു, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിക്ക് അന്വേഷണച്ചുമതല
4
WION Iconic Tourism Summit And Awards 2026: അനുഭവങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര; വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്തെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത്
5
KMRL Document Theft: കെഎംആർഎല്ലിലെ രേഖാമോഷണം: പത്തോളംപേരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പോലീസ്