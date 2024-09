ക്യാപ്ഷൻ

By the one n only @anuvardhan, U r just the best എന്നാണ് താരം ചിത്രങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻ. അനുവർ‍ദ്ധൻ എന്ന വ്യകതിയാണ് താരത്തിന് ഈ ലുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.