ക്യാപ്ഷൻ

Keep calm and be pink എന്നാണ് പ്രിയാമണി തന്റെ ഈ പുത്തൻഫോട്ടോഷൂട്ട് ചിത്രങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്യാപ്ഷൻ.