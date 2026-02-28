ഇറാനിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരേ ദിവസം 15 രാജ്യങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോട് ഇറാൻ വിടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ചൈനയും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് വിദഗ്ദ്ധർ വീക്ഷിക്കുന്നത്.
ചൈനയുടെ നീക്കം
15 രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ചൈനയും തങ്ങളുെട പൗരന്മാരെ ഇറാനിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിളിക്കുകയാണെന്നത് അതീവ ഗൗരവതകരമായ നീക്കമാണ്. പശ്ചിമേഷ്യ യുദ്ധമുനമ്പിൽ ആണെന്ന സൂചനയാണോ ഇത് നൽകുന്നത്. ഏത് നിമിഷവും വലിയൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൈനയും പൗരന്മാരെ തിരിച്ചുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇറാൻ - ചൈന ബന്ധം
ഇറാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സൗഹൃദ രാജ്യമാണ് ചൈന. ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക പങ്കാളി, ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉപഭോക്താവ്, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇറാന്റെ നയതന്ത്ര കവചം ആണ് ചൈന. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഇറാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നടത്തിയ ഓരോ നീക്കങ്ങളും തടഞ്ഞുനിർത്തിയ ശക്തി ചൈനയായിരുന്നു.
സാധാരണ ഗതിയിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ പതിവ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇറാനിലുള്ള തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പൗരന്മാരോടും അടിയന്തരമായി രാജ്യം വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈന. "അതീവ സുരക്ഷാ ഭീഷണി" ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നിർദ്ദേശം. ഏറ്റവും ശക്തനായ സഖ്യകക്ഷി തന്നെ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോട് ഇത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശം വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഗൗരവകരമായ ചില രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. അമേരിക്കയോ ഇസ്രായേലോ ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ സൈനിക നീക്കം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ച് ചൈനയ്ക്ക് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചുവെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇറാനെതിരെയുള്ള പടയൊരുക്കം - യുദ്ധസൂചനകൾ എന്തൊക്കെ?
- സൈനിക വിന്യാസം
2003ന് ശേഷം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അമേരിക്കൻ സൈനിക വിന്യാസം. രണ്ട് വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകൾ, 150-ലധികം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, 11 എഫ്-22 റാപ്റ്ററുകൾ യുദ്ധ സജ്ജമായി മേഖലയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സ്റ്റെൽത്ത് വിമാനങ്ങൾ 11 എഫ്-22 റാപ്റ്ററുകൾ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഇസ്രായേൽ മണ്ണിലെത്തുന്നത്. ഖത്തറിലെ അൽ ഉദൈദ് എയർബേസിലെ 18 ഇന്ധന ടാങ്കർ വിമാനങ്ങൾ മാറ്റി. വെറും 26 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് എയർബേസിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടത്. അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന ആക്രമണ സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ പരിധിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇസ്രായേലിന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ കവചത്തിലാക്കി.
- കൂട്ടപ്പലായനം
വെറും 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 15ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരോട് അടിയന്തരമായി ഇറാൻ വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചൈന, ഇന്ത്യ, കാനഡ, ജർമ്മനി, സ്വീഡൻ, ബ്രസീൽ, സിംഗപ്പൂർ, സെർബിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവ. എന്നാൽ ഒരേ ദിവസം, ഒരേ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകുന്നത്. രഹസ്യ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാതെ ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി അവിശ്വസനീയമാണ്.
- ആഭ്യന്തര തകർച്ച
യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഇറാൻ നേരിടുന്നതാണ് ആഭ്യന്തര തകർച്ച. നിലവിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ അതിന്റെ വെറും 39 ശതമാനം ശേഷിയിൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് 40 ശതമാനത്തോളം ഇടിഞ്ഞു. തൊഴിലവസരങ്ങൾ 81 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പല പ്രവിശ്യകളും കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
തെരുവുകളിലെ വൈദ്യുതി പൂർണ്ണമായും വിച്ഛേദിച്ച് ശേഷം ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ സുരക്ഷാ സേനയെ വിട്ടാണ് പ്രക്ഷോകാരികളെ രാജ്യം നേരിടുന്നത്. ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കും. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഇതിനോടകം കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി സ്വന്തം പൗരന്മാരെ ഭരണകൂടം കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പുറത്തുനിന്നുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് രാജ്യം. ഇതിനിടെ രാജ്യത്തിന്റെ 60 ശതമാനത്തോളം വ്യവസായ മേഖലകളും പ്രവർത്തനരഹിതമായിക്കഴിഞ്ഞു.
യുദ്ധ സൂചനകൾ മുൻപും?
ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സൂചനകളിൽ പരമാവധി രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഒരേസമയം പ്രകടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല. 2020ൽ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ വധത്തിന് ശേഷം മേഖലയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അമേരിക്കൻ സൈനിക വിന്യാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പൗരന്മാരുടെ കൂട്ടപ്പലായനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇറാന്റെ ആഭ്യന്തര സാഹചര്യവും അന്ന് ശാന്തമായിരുന്നു.
2025 ജൂണിലെ '12 ദിവസത്തെ യുദ്ധ സമയത്ത് വ്യോമാക്രമണങ്ങളും പൗരന്മാരുടെ ഭാഗികമായ ഒഴിപ്പിക്കലും നടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ആഭ്യന്തര തകർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല. കുടിവെള്ള പ്രതിസന്ധിയോ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമോ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
