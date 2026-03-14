Kharg Island Attack: ഖാർഗ് ദ്വീപിൽ യുഎസിന്റെ ബോംബാക്രമണം; പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുഎസ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ

ഖാർഗ് ദ്വീപിൽ യുഎസിന്റെ ശക്തമായ ബോംബാക്രമണം. ഇറാന്റെ എണ്ണ കയറ്റുമതി ഭൂരിഭാഗവും നടക്കുന്ന ദ്വീപിലാണ് യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ വൻകരയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ അകലെ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് മൈൽ നീളമുള്ള ദ്വീപാണ് ഖാർഗ് ദ്വീപ്. ഖാർഗ് ദ്വീപിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് യുഎസ് ആക്രമണമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ ഖാർഗ് ദ്വീപിലെ എണ്ണ സംഭരണ ശാലകൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളില്ലെന്ന് ഇറാൻ അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലായാണ് ഖാർഗ് ദ്വീപിനെ കാണുന്നത്. ഇറാന്റെ എണ്ണക്കയറ്റുമതിയുടെ 90 ശതമാനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണിത്.
ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദവും മുന്നറിയിപ്പും...
സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണമായും തകർത്തുവെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബോംബാക്രമണമായിരുന്നു ഇതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ദ്വീപിലെ എണ്ണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ടെന്നാണ് നിലവിൽ തന്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകളുടെ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ തന്റെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം കുറിച്ചത്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ടാങ്കറുകളുടെ സഞ്ചാരത്തിന് യുഎസ് നേവി സുരക്ഷയൊരുക്കി അകമ്പടി നൽകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
ഖാർഗ് ദ്വീപിനെ ആക്രമിച്ചതിന് മറുപടി നൽകുമെന്ന് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുഎസുമായി സഹകരിക്കുന്ന എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇറാൻ സായുധസേന നൽകിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.