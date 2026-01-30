English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Iran-US tensions: യുദ്ധഭീതിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യ; ഇസ്രയേൽ തീരത്ത് യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പൽ, ഡ്രോണുകൾ വിന്യസിച്ച് ഇറാൻ

Iran-US tensions: യുദ്ധഭീതിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യ; ഇസ്രയേൽ തീരത്ത് യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പൽ, ഡ്രോണുകൾ വിന്യസിച്ച് ഇറാൻ

US Warship Iran: യുഎസ് നാവികസേനയുടെ മിസൈൽ ഡിസ്ട്രോയർ 'യുഎസ്എസ് ഡെൽബെർട്ട് ഡി ബ്ലാക്ക്' ഇസ്രയേലിലെ എയ്ലാത്ത് തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 30, 2026, 05:40 PM IST
  • വമ്പൻ സൈനിക സന്നാഹം നേരത്തെ തന്നെ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് യുഎസ് അയച്ചിരുന്നു
  • ഇറാന്റെ ആണവ നിലയങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം

  Iran-US tensions: ആക്രമിച്ചാൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകും; അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പിന് ഇറാന്റെ മറുപടി

Iran-US tensions: യുദ്ധഭീതിയിൽ പശ്ചിമേഷ്യ; ഇസ്രയേൽ തീരത്ത് യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പൽ, ഡ്രോണുകൾ വിന്യസിച്ച് ഇറാൻ

ടെൽ അവീവ്: ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കനക്കുന്നതോടെ പശ്ചിമേഷ്യ യുദ്ധഭീതിയിൽ. മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സങ്കീർണ്ണമാക്കിക്കൊണ്ട് യുഎസ് നാവികസേനയുടെ കരുത്തുറ്റ മിസൈൽ ഡിസ്ട്രോയർ 'യുഎസ്എസ് ഡെൽബെർട്ട് ഡി ബ്ലാക്ക്' ഇസ്രയേലിലെ എയ്ലാത്ത് തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടു.

ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ടോമഹോക്ക് ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ തൊടുക്കാനും ശേഷിയുള്ള ഈ യുദ്ധക്കപ്പലിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇസ്രയേലിന് സുരക്ഷയൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻ സൈനിക സന്നാഹം നേരത്തെ തന്നെ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് യുഎസ് അയച്ചിരുന്നു.

നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാന്റെ ആണവ നിലയങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആയിരത്തോളം പുതിയ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡ്രോണുകൾ സജ്ജമാക്കിയതായി ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങളെയും കപ്പലുകളെയും ആക്രമിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ഇറാൻ നൽകി. അതിനിടെ, ഇറാന്റെ മിസൈൽ ശേഷി തകർക്കാൻ അമേരിക്കയുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത നീക്കത്തിന് ഇസ്രയേലും പദ്ധതിയിടുന്നു. അതേസമയം, യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ തുർക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.

തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിബ് ഉർദുഗാൻ ഇറാൻ നേതൃത്വവുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തുർക്കി സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. മേഖലയിലെ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ അടിയന്തരമായി ചർച്ചകൾ വേണമെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇറാനിലെ ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ഭരണകൂടം ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തുന്നതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ആധാരമായത്. പ്രക്ഷോഭകർക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്‌സിനെ (IRGC) യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ആറായിരത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരണസംഖ്യ ഇതിലും കുറവാണെന്നാണ് ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട്. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർ ഇറാനിൽ ഇപ്പോഴും തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

